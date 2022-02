Impfstoff-Zulassung für Kinder unter fünf in weiter Ferne

Eine Zulassung von Corona-Impfstoffen für Kinder unter fünf Jahren wird in Deutschland voraussichtlich noch mehrere Monaten dauern. „Das Unternehmen Pfizer hat mitgeteilt, dass sie Ergebnisse der klinischen Studien an der Altersgruppe 6 Monate bis 5 Jahren bis April 2022 erwarten“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Eine Notfallzulassung in den USA für Kinder unter 5 Jahren sei nach hiesiger Kenntnis dort noch nicht beantragt worden.

Mutter mit zwei Kindern, über dts Nachrichtenagentur

Auch für die EU bleibe die Einreichung entsprechender Daten zunächst abzuwarten, so der Sprecher. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüfe allerdings Anträge auf Zulassung bzw. Zulassungserweiterungen von Covid-19-Impfstoffen in einem beschleunigten Verfahren, ergänzte der Sprecher.