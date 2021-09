Impftempo bricht weiter ein

Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist bis Montag auf 54,72 Millionen angestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 65,8 Prozent der Bevölkerung (Samstag: 65,7 Prozent).

Impfzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Den vollständigen Impfschutz haben 51,0 Millionen Bürger, was einer Quote von 61,3 Prozent entspricht (Samstag: 61,2 Prozent). Das Impftempo hat sich weiter deutlich verlangsamt. Am Samstag wurden laut RKI nur 42.942 und am Sonntag 24.505 erstmalige Impfungen durchgeführt.

Im Sieben-Tage-Mittel sank die Zahl der Erstimpfungen den zehnten Tag in Folge – sie liegt mittlerweile unter 85.000. Bei den Zweitimpfungen beträgt dieser Wert noch etwas mehr als 100.000.