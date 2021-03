Impftempo zieht wieder an

Das Impftempo in Deutschland legt wieder zu. Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen stieg innerhalb eines Tages um 239.090 auf 7.937.540 an, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundesländer zeigen. Das RKI sprach nur von 187.901 Erstimpfungen am Dienstag, es korrigiert die Zahlen aber permanent nachträglich auch für länger zurückliegende Zeiträume und in beide Richtungen.

Impfzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt jetzt bei 9,59 Prozent der Bevölkerung. Die Zahl der neuen Impflinge stieg wieder schneller als zuletzt: In den letzten sieben Tagen wurden täglich durchschnittlich 157.000 Menschen erstmalig gegen das Coronavirus geimpft. Am Vortag betrug die Zahl noch 140.000, vor dem vorübergehenden Astrazeneca-Stopp lag dieser Wert allerdings auch schon bei fast 200.000 Personen.

Der Dienstag vor einer Woche war der erste Tag des dreitägigen Impfstopps mit Astrazeneca.