Impftermine für Dasing und Kissing frei – Weitere Familienimpftage im Januar

Für die beiden Impfzentren in Dasing und Kissing wurden am späteren Mittwochnachmittag auf www.impfzentren.bayern Impftermine freigeschalten. Auch den ganzen Donnerstag über konnten Termine gebucht werden.

Weitere Familienimpftage im Januar

Der erste Familienimpftag im Landkreis am kommenden Sonntag, 19. Dezember, im Impfzentrum Dasing ist ausgebucht. 130 Termine für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren wurden im Laufe des Donnerstagvormittags gebucht, dabei konnten sich auch Eltern und Geschwister mit anmelden.

Kinder zwischen fünf und elf werden nicht während des laufenden Betriebs in den Impfzentren geimpft, sondern an einzelnen Tagen, ausschließlich an den Wochenenden. Bei diesen Familienimpftagen sind Kinderärzte vor Ort. Für das Wochenende spricht außerdem, dass die Impftermine nicht mit dem Schulbetrieb kollidieren sollen. Wichtig bei den Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen ist den Verantwortlichen auch, dass für die Beratungsgespräche mit Eltern und Kind ausreichend Zeit zur Verfügung steht. „Wir wollen eine möglichst entspannte Situation für diese Impfungen schaffen“, so Landrat Dr. Klaus Metzger, „dazu gehört auch, dass die ganze Familie mit dabei sein kann und auch die Eltern und Geschwister sich impfen lassen können“. Die Impfungen werden mit dem Kinderimpfstoff von BioNTech durchgeführt, der diese Woche erstmals an das Impfzentrum geliefert wurde.

Die nächsten Familienimpftage in Dasing und in Kissing sind geplant am 2., 8. und 9. Januar, je nach Nachfrage werden weitere folgen. Ab wann man sich dafür anmelden kann, vermeldet das Landratsamt auf www.corona-aic-fdb.de, seinen social media-Kanälen und über die lokalen Medien.