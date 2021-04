Impfung | Sonderaktion am Sonntag in Penzing

Am Impfzentrum in Penzing findet am kommenden Sonntag, 18. April 2021, ab 08.00 Uhr eine Sonderaktion statt.

Insgesamt sollen 700 Dosen des Impfstoffes AstraZeneca verimpft werden, an Personen, die

 über 60 Jahre alt sind und

 mit AstraZeneca geimpft werden möchten (auch Zweitimpfung)

.

Personen, dieses Angebot wahrnehmen möchten, können sich telefonisch anmelden – Tel.: 08191-129-1557

Darüber hinaus wird das System BayIMCO auch selbständig Impfberechtigte zu diesem Termin ein Impfangebot machen.

