Impfzentrum des Landkreises Dillingen organisiert weitere Kinder-Impftage

Am Sonntag, 13. März 2022, bietet das Impfzentrum des Landkreises Dillingen a.d.Donau in der Brenzhalle in Gundelfingen a.d.Donau einen weiteren Kinderimpftag mit Erstimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an.

Zusätzlich werden am Samstag, 12. März 2022, die nächsten Zweitimpfungen für die Kinder des Kinderimpftages vom 12. Februar 2022 angeboten. Jedes dieser Kinder kann am 12. März 2022 zur selben Uhrzeit seine Zweitimpfung erhalten, wie es am 12. Februar 2022 erstmals geimpft wurde. Eine gesonderte Benachrichtigung dazu erfolgt nicht mehr.

Bei Terminbuchungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren erfolgt die Terminvergabe für den 12. März 2022 wieder direkt über das Bayerische Impfportal:

Im ersten Schritt müssen die Eltern/Erziehungsberechtigten ihre Kinder, die geimpft werden sollen, im Bayerischen Impfportal https://impfzentren.bayern/citizen/ registrieren und dort auch eine E-Mail oder Handynummer für die spätere Termininfo hinterlegen.

Im nächsten Schritt kann dann direkt ein Termin im Portal ausgewählt und gebucht werden. Wichtig ist dabei als Standort „Kinderimpftag in Gundelfingen für Kinder unter 12 Jahre“ und als Datum den März 2022 auszuwählen.

Über die bisherige E-Mailadresse erfolgt keine Terminvergabe mehr.

Die Kinderimpfungen sind nur in Begleitung von mindestens einem Erziehungsberechtigten möglich. Begleitet bei zwei vorhandenen Erziehungsberechtigten nur einer das Kind bei der Impfung, muss das Einverständnis des nicht anwesenden weiteren Erziehungsberechtigten vorliegen. Hierfür kann die „Einwilligungserklärung“ bei https://www.landkreis-dillingen.de/anamnese-und-einwilligungserklaerung-mrna-impfstoff-2 genutzt werden.

Weitere Detailinformationen zu den Kinderimpfungen können der Internetseite www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Kinderimpftage“ entnommen werden.

Die ausgefüllt mitzubringenden Unterlagen sind unter https://www.landkreis-dillingen.de -Formulare zur Schutzimpfung gegen Covid-19- abrufbar. Alle weiteren Informationen zur Schutzimpfung finden sich auf der Homepage des Landkreises unter https://www.landkreis-dillingen.de/ Corona-Impfung im Landkreis Dillingen a.d.Donau.

Es wird noch weitere Angebote für Kinderimpfungen geben. Die Termine werden auf den Internetseiten des Landratsamtes und über die Medien bekanntgemacht.