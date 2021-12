Impfzentrum Gablingen-Siedlung nimmt in der nächsten Woche den Betrieb auf

Das Impfzentrum in Gablingen-Siedlung wird wie angekündigt ab der kommenden Woche wieder in den aktiven Impfbetrieb des Landkreises eingegliedert.

Der Standort in der Paul-Klee-Straße 13 war Ende September auf Weisung des Freistaats Bayern, in dessen Auftrag der Landkreis das Impfzentrum seit Dezember 2020 betrieben hatte, wegen gesunkener Nachfrage geschlossen worden. Für den Bedarfsfall hatte der Landkreis die Halle jedoch zwischenzeitlich vorgehalten. „Dieser Bedarfsfall ist angesichts der zuletzt stark gestiegenen Nachfrage nach Impfungen eingetreten, sodass wir uns für eine erneute Öffnung des Standorts eingesetzt haben“, erklärt Landrat Martin Sailer. In den zurückliegenden Tagen ist das teilweise rückgebaute Zentrum baulich, technisch und personell für den Impfbetrieb vorbereitet und ausgestattet worden. „Wir können den angepeilten Wiedereröffnungstermin am kommenden Montag, 6. Dezember, einhalten und freuen uns über die zusätzlichen Impfkapazitäten“, so der Landrat.

Neustart des Impfbetriebs mit vorerst 300 Impfungen am Tag

Zwischen der Eröffnung des Zentrums Ende Dezember 2020 und seiner vorläufigen Schließung Ende September 2021 wurden in Gablingen-Siedlung rund 84.200 Impfdosen verabreicht. „Der entscheidende Faktor dafür, wie viele Impfungen wir fortan pro Tag in Gablingen-Siedlung vornehmen können, sind die Impfstoffmengen, die wir erhalten. Aktuell wird uns noch deutlich weniger geliefert, als wir mit unseren Kapazitäten umsetzen könnten. Wir planen daher vorerst damit, mit bis zu drei stationär eingesetzten Impfteams täglich bis zu 300 Impfungen durchzuführen und hoffen, die Tagesleistung baldmöglichst aufstocken zu können“, sagt Landrat Sailer. Vom Gablinger Impfzentrum brechen zudem, wie es im Jahresverlauf bereits der Fall war, mobile Teams zu Vor-Ort-Impfungen auf.

Impfung in Gablingen-Siedlung nur nach voriger Terminvereinbarung

Wie am Impfzentrum in Bobingen und bei den Vor-Ort-Impfaktionen ist auch die Impfung in Gablingen-Siedlung von einer vorherigen Terminreservierung abhängig. Freie Termine für Gablingen-Siedlung können ab sofort ganz einfach online über das bayernweite System BayIMCO gebucht werden. Wer sich unter https://impfzentren.bayern/citizen/ registriert hat, ist bei der Zuordnung des Impfzentrums inzwischen nicht mehr an seinen Wohnort gebunden, sondern kann selbst das favorisierte Impfzentrum auswählen. Für Personen, denen keine Online-Buchung möglich ist, steht alternativ die Terminvereinbarungs-Hotline des Landkreises Augsburg unter der Nummer 0821 3102 3131 (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr) zur Verfügung.

Alle Informationen zur Corona-Schutzimpfung im Landkreis Augsburg sind auf der Internetseitewww.landkreis-augsburg.de/corona-impfung und auf den entsprechenden Unterseiten nachzulesen.