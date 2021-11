Impfzentrum Günzburg erhöht Anzahl der täglichen Impfungen

Die Nachfrage in den Impfzentren steigt wieder stark an. Um die zunehmend langen Wartezeiten vor Ort zu reduzieren, wurden die Impf-Kapazitäten von 190 Impfungen pro Tag auf mindestens 500 Impfungen pro Tag im Impfzentrum erhöht. Zudem ergibt sich eine organisatorische Änderung: Ab Mittwoch, den 17.11.2021 ist eine vorherige Terminvereinbarung wieder notwendig.

Unter https://impfzentren.bayern/ kann sich jeder mit wenigen Klicks selbst registrieren und direkt Tag, Uhrzeit und Ort der Impfung buchen. Es wird gebeten, den Weg der Onlineanmeldung zu nutzen. Für Personen, die sich nicht online registrieren können, bleibt die Möglichkeit einer telefonischen Terminvergabe über das Callcenter des Impfzentrums unter der Telefonnummer 08221 / 9370190.

Grundsätzlich werden im Impfzentrum Günzburg und den entsprechenden Außenstandorten, die von mobilen Teams des Impfzentrums betreut werden, die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson angeboten. Geimpft werden Erst- und Zweitimpfungen sowie die sogenannten „Booster“- oder Auffrischungsimpfungen gemäß den gültigen Regelungen. Aktuell wird eine Boosterimpfung in der Regel nach 6 Monaten (Ab Datum der Zweitimpfung mit BionTech oder Moderna) oder nach 4 Wochen (Ab Datum der Einzelimpfung mit Johnson&Johnson) empfohlen.

In den Impfzentren wird der Nachweis für das digitale Impfzertifikat direkt am Tag der Impfung ausgestellt. Sowohl beim Impfzentrum in Günzburg als auch bei den Außenstellen ist jeweils ein Arzt oder eine Ärztin mit vor Ort. Alternativ zu einem Termin im Impfzentrum kann natürlich auch wie bisher der Hausarzt für eine Impfung kontaktiert werden.

Die Möglichkeit der Onlineterminvergabe gilt für das Impfzentrum Günzburg und folgende Standorte: Krumbach, Burgau, Thannhausen Ichenhausen, Gundremmingen, Ettenbeuren und Bühl. Die Öffnungszeiten sind auf der Internetseite des Landkreises abrufbar und werden bei der Terminvergabe automatisch berücksichtigt.