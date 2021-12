Impfzentrum Kissing soll kommende Woche wieder eröffnen

Vor zwei Wochen hatte Aichach-Friedbergs Landrat Dr. Klaus Metzger bei Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Genehmigung dafür eingeholt, das Impfzentrum Kissing wieder zu eröffnen und die Öffnungszeiten in Dasing zu erweitern.

Die vom Landratsamt beauftragte Betreiberfirma Vitolus kümmert sich seitdem um Organisation und Personal. Aller Voraussicht nach wird das Kissinger Impfzentrum im Lauf der nächsten Woche seinen Betrieb aufnehmen. Dann sollen pro Tag je 500 Impfungen in Dasing und in Kissing durchgeführt werden, möglichst zügig an sieben Tagen in der Woche.

Dadurch sind dann auch wieder zusätzliche Termine auf www.impfzentren.bayern verfügbar. Der genaue Starttermin wird baldmöglichst bekanntgegeben.