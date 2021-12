Impfzentrum Lindau startet mit Impfangebot für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren

Am Dienstagnachmittag ist der Impfstoff des Herstellers BioNTech/Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren im Landkreis Lindau angekommen und bereits für Donnerstag startet im Impfzentrum in Lindau ein spezielles Impfangebot für Kinder. Unterstützt wird das Team im Impfzentrum aktuell von vier Kinderärzten, die die Impfungen an diesem Wochenende vor Ort begleiten werden.

„Es steht genügend Impfstoff zur Verfügung, auch für die Zweitimpfungen in drei Wochen haben wir bereits vorgesorgt“, erklärt Dr. Klaus Adams, ärztlicher Leiter der Impfzentren und selbst Kinderarzt. Zunächst wird es nur im Impfzentrum in Lindau ein spezielles Impfangebot für Kinder geben. Grund sind die begrenzten räumlichen Kapazitäten im Impfzentrum Lindenberg. „Weitere Örtlichkeiten und Optionen werden derzeit geprüft, um auch im Westallgäu an speziellen Tagen ein gesondertes staatliches Impfangebot für Kinder anbieten zu können,“ so Landrat Elmar Stegmann.

Eltern können ihre Kinder ausschließlich über die Impf-Hotline 0800 9118219 anmelden, eine Online-Anmeldung über die Internetseite der Bayerischen Impfzentren ist bayernweit noch nicht möglich. Bei individuellen medizinischen Fragen sollten sich Eltern direkt an den Kinderarzt ihres Vertrauens wenden. Die Impfungen für Kinder finden unabhängig vom Impfangebot der staatlichen Impfzentren auch in den Kinderarztpraxen statt.