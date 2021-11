Impfzentrum Penzing rüstet auf – Bald bis zu 1.000 Impfungen pro Tag möglich

Das Landratsamt Landsberg am Lech hat sich dazu entschlossen das Impfzentrum in Penzing (IZ) noch weiter aufzurüsten, und das deutlich über das vom Ministerium geforderte Maß von möglichen 480 Impfungen/Tag.

Das IZ zieht am Freitag, 26. November wieder in das benachbarte Gebäude der alten Feuerwache. Dort stehen dann insgesamt acht Impfstraßen zur Verfügung, so dass dort dann bis zu 1.000 Impfungen pro Tag möglich sein werden. Innerhalb weniger Tage wurden die Heizung und die Sanitäranlagen wieder in Betrieb genommen, der Innenausbau komplettiert, die gesamte EDV-Anlage vom bisherigen Gebäude im Tower umgebaut, die Beschilderung angepasst und die Möblierung verlagert. Damit ist das Impfzentrum in Penzing zumindest infrastrukturell ab Freitag auf Volllastbetrieb aufgerüstet. Begrenzender Faktor ist für einige Zeit noch die personelle Ausstattung am IZ. Das Landratsamt und die Johanniter (Betreiber des Impfzentrums) erweitern mehr und mehr die personelle Ausstattung und nehmen Einstellungen vor, auch ehrenamtliche Kräfte kommen nun wieder vermehrt zum Einsatz. Das THW Landsberg unterstützt das Impfzentrum ab sofort mit vier Personen.

Neue Bürozeiten – nur nach Termin

Das Impfzentrum in Penzing erweitert ab Mittwoch, 1. Dezember 2021, auch die Bürozeiten für Terminvereinbarungen: Tel. 08191-129-1870 Dienstag – Samstag von 8:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr Nach wie vor ist es unbedingt erforderlich einen Termin zu vereinbaren, entweder telefonisch, oder über online über https://impfzentren.bayern/ (BayIMCO).