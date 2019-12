Die Importe von Feuerwerkskörpern in Deutschland haben im Jahr 2018 einen Rekordwert erreicht. Insgesamt wurden rund 47.400 Tonnen Feuerwerkskörper im Wert von 121 Millionen Euro eingeführt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Gegenüber dem Vorjahr stieg die importierte Menge um fast elf Prozent und gegenüber 1999 sogar um 48 Prozent.

Silvester-Böller, über dts Nachrichtenagentur

Fast alle im Jahr 2018 nach Deutschland eingeführten Feuerwerkskörper kamen aus China (98 Prozent). Hieran hat sich in den vergangenen 20 Jahren nichts geändert, die chinesischen Feuerwerkskörper machten durchgängig über 90 Prozent an den insgesamt eingeführten Feuerwerkskörpern aus, so die Statistiker.