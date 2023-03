In 100 Tagen startet das Bistum Augsburg in das Ulrichsjahr

Genau 100 Tage vor dem Start des Ulrichsjubiläums 2023/24 am 3. Juli hat das Bistum Augsburg die zentralen Programmpunkte für das Jubiläumsjahr vorgestellt. Bischof Dr. Bertram Meier gab an diesem Montag vor Medienvertretern seiner Hoffnung Ausdruck, dass neben den großen Leuchtturmveranstaltungen vielerorts im Bistum „Netzwerke des Glaubens“ geknüpft werden.

Denn in dem Festjahr erinnert die Diözese unter dem Leitwort „Mit dem Ohr des Herzens“ nicht nur an 1.100 Jahre Bischofsweihe und 1.050 Jahre Tod des heiligen Ulrich, sondern will auch Impulse für einen neuen geistlichen Aufbruch geben. Bischof Bertram: „Wo immer Bischof Ulrich hinkam, war er zunächst einmal ein Hörender. Er hörte auf die Nöte seiner Diözesanen. Auf seinen Reisen gab es zudem stets eine Armenspeisung. Im Bistum hörte er auf die Anliegen seiner Priester. Papst Franziskus hat gesagt, wir sollen ‚eine Kirche des Zuhörens‘ werden – genau das hat der heilige Ulrich vorgelebt. Er war ein synodaler Bischof.“

Der Vorsitzende des St. Ulrich-Komitees, Domkapitular Dr. Thomas Groll, gab einen Einblick in einige der zentralen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Das Ulrichsjubiläum beginnt in Anwesenheit von Gästen aus der Weltkirche am 3. Juli 2023 um 18 Uhr mit der Pontifikalvesper in der Basilika St. Ulrich und Afra. Ein großes Auftaktfest auf dem Rathausplatz, veranstaltet gemeinsam mit der Stadt Augsburg, soll am Samstagvormittag, 8. Juli, Groß und Klein dazu einladen, den heiligen Ulrich kennenzulernen. Der Jubiläumstag seiner Bischofsweihe am 28. Dezember wird mit einem feierlichen Gottesdienst im Augsburger Dom und anschließendem Empfang im Goldenen Saal des Rathauses begangen. Schon am Abend zuvor wird der Ulrichsschrein mit den sterblichen Überresten des mittelalterlichen Bischofs in einer Lichterprozession von St. Ulrich und Afra zum Dom gebracht. Zwei große Ausstellungen im Diözesanmuseum St. Afra, eine europapolitische Tagung in Ottobeuren und ein Kinderfest im Botanischen Garten sind weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr, das im Juli 2024 mit dem Abschlussgottesdienst am 14. Juli in St. Ulrich und Afra ausklingen wird.

Domkapitular Dr. Thomas Groll: „Dies ist ein ganz reichhaltiger Schatz an Veranstaltungen, wo die Menschen einander begegnen und sich austauschen können, einander zuhören ‚mit dem Ohr des Herzens‘. Aber fast noch wichtiger ist alles das, was dezentral an ganz vielen Orten im Bistum wachsen soll.“

Als Beispiel nannte der Vorsitzende des St. Ulrich-Komitees das Videoprojekt „Uli & Du“, das den längsten Ulrichsfilm aller Zeiten entstehen lassen soll: „Angeregt durch Menschen mit besonderem Bezug zum heiligen Ulrich sind alle eingeladen, ihr Video zu Ulrich oder einer Jubiläumsveranstaltung vor Ort hochzuladen. Jede und jeder hat eine Verbindung zum heiligen Ulrich, auch wenn das vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Heute das ‚Ul-Richtige‘ im Geist des Heiligen zu tun, ist die dahinterliegende Idee.“

Die Videos werden dann auf der Homepage www.uli-und-du.de zu sehen sein, die pünktlich zum Start des Ulrichsjubiläums freigeschaltet sein wird. Dort kann man auch ein Selfie zusammen mit Bischof Ulrich schießen.

Zudem, so Dr. Thomas Groll, seien alle Pfarreien im Bistum bereits mit „Starterpaketen“ mit vielen Ideen und Materialien zum Ulrichsjubiläum 2023/24 ausgerüstet worden.

Um das Ulrichsjubiläum 2023/24 zu einem Erfolg zu machen, so Bischof Bertram, sollte sich jeder immer wieder neu fragen: „Hören wir dem Anderen zu, mit dem festen Wunsch, ihn zu verstehen? Wenn uns das gelingt, dann kann das Ulrichsjubiläum 2023/24 weit über die kirchlichen Grenzen hinaus Wirkung zeigen – das ist meine Hoffnung.“

Alles Wissenswerte rund um das Festjahr findet sich auf www.ulrichsjubiläum.de.