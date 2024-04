In Arbeitsmaschine eingeklemmt | Mann verstirbt bei tragischem Arbeitsunfall in Gersthofen

Am gestrigen Sonntag kam es zu einem tödlichen Betriebsunfall in der Daimlerstraße in Gersthofen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 33-jähriger Arbeiter gegen 07.45 Uhr in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt. Er verstarb noch vor Ort in Folge seiner Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen

zum Unfallhergang übernommen.

