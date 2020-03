In Augsburg einkaufen trotz Ausgangsbeschränkung – Händler bieten Onlineangebote

Seit einer guten Woche haben alle Betriebe geschlossen, die nicht zur Grundversorgung notwendig sind. Doch auch jetzt, in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen kann weiter in Augsburg eingekauft werden. Viele Unternehmen bieten eine Versorgung per Onlineshop an. Besonders für die Zeit nach der Krise ist es jetzt wichtig dort einzukaufen.

Viele Geschäftsbetreiber wissen nicht wie es nach der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Ausbreitung weitergehen soll. Viele Unternehmen stehen vor dem Problem, dass ihnen der Umsatz der letzten Tage und kommenden Wochen fehlen wird. Ohne die Einnahmen stehen Unternehmen vor ernsthaften wirtschaftlichen Problemen. Können Ladenmiete und Gehälter weitergezahlt werden? Wird es eine Zukunft für diese Geschäfte nach Corona geben?

„Rette deinen Lieblingsladen“

Presse Augsburg unterstützt aus diesem Grund das Angebot „Rette deinen Lieblingsladen“. Hier kann durch den Kauf von Gutscheinen für den Einkauf nach den Ausgangsbeschränkungen, jetzt noch etwas Geld in die Kassen der Ladenbetreiber gebracht werden, die damit die Krise leichter überstehen können.

Onlineshopping in Augsburg

Doch auch während der Betriebsschließungen im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen muss auf vieles nicht verzichtet werden. Zahlreiche Augsburger Unternehmen sorgen mit ihren Onlineshops oder per E-Mail und Telefon für die Versorgung. Auch Sportangebote werden beispielsweise per Onlinekurse unterbreitet.

Wie bei „Rette deinen Lieblingsladen“ ist es das Ziel, dass möglichst viele Menschen weiterhin in Augsburg und nicht bei Handelsriesen einkaufen. Durch die Bestellung in einem schwäbischen Unternehmen trägt jeder Käufer dazu bei, dass es dieses Geschäft die Krise besser übersteht und danach ganz normal wieder öffnen kann. Augsburg Marketing hat ein Verzeichnis von Onlineshops aus Augsburg erstellt und erweitert dieses weiter. Wer mit seinem Angebot ebenfalls auf die Liste möchte kann sich per Email an die Verantwortlichen wenden.