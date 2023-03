„In der ein oder anderen Situation zu viel Respekt gehabt“ | Die Stimmen zur Derby-Niederlage des FC Augsburg in München

Nach einer ganz bitteren ersten Halbzeit zeigte der FC Augsburg beim FC Bayern nach der Pause eine klare Reaktion. Der Sieg des FC Bayern ging aber in der Summe absolut in Ordnung. „In der ersten Halbzeit waren wir nach fünf Minuten nicht gut genug“ Das hatten die Beteiligten nach dem Spiel dazu zu sagen.

Jeffrey Gouweleeuw: „Eigentlich hätte es (das 1:0) uns Vertrauen geben müssen, wir kommen danach aber nicht so richtig in die Zweikämpfe.Wir bekommen zwei Standardgegentore, klar du kannst nicht alles verteidigen, aber das muss ja nicht sein. Beim zweiten Ball waren wir nicht da. In der Vergangenheit sind wir in der zweiten Halbzeit komplett zusammengebrochen, doch wir wollten nicht aufgeben und zurück ins Spiel kommen. Das ist einigermassen gelungen, die zweite Halbzeit war viel besser. In der ersten Halbzeit waren wir nach fünf Minuten nicht gut genug“

zu den ungewöhnlichen vier Wechseln zur Pause: „Der Trainer hat dazu nichts gesagt. Ich denke, dass nicht alle da waren bei den Zweikämpfen. Ich kann mich an zwei, drei Situationen erinnern, als Musiala an drei, vier Mann vorbeigeht, und Davies jemand einen Tunnel gibt und dass wir da nicht reagieren. Manche haben auch zu viel Respekt vor Bayern, das darf nicht sein.“

Mergim Berisha: „Trotz der Führung haben wir es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, so richtig in die Zweikämpfe zu kommen. Bayern war bei den zweiten Bällen meist einen Schritt schneller. So sind dann auch die Gegentore viel zu schnell gefallen. Der Trainer hat dann viermal gewechselt, wir sind in der zweiten Halbzeit mutiger gewesen und aktiver aufgetreten. Dass mir heute zwei Tore gelungen sind, freut mich natürlich, aber ich hätte lieber keine Tore erzielt und dafür das Spiel gewonnen.“

Rafał Gikiewicz: „Das Spiel ging mit dem Führungstreffer perfekt los, dann haben wir aber zu schnell die Tore bekommen. Insgesamt war die erste Halbzeit nicht gut, die zweite Hälfte war deutlich besser – insgesamt sind fünf Gegentore natürlich zu viel, auch wenn wir gegen eine Spitzenmannschaft wie Bayern München gespielt haben.“

Julian Baumgartlinger: „Wir waren sehr mutig und konnten uns früh mit einem Tor belohnen. Nach der Führung haben wir aber insgesamt nicht gut verteidigt und mussten ein wenig leiden. In der zweiten Halbzeit lief es dann wieder deutlich besser, durch die Wechsel konnten wir mehr Druck ausüben und auch in den Zweikämpfen waren wir aggressiver.“

Jamal Musiala (Bayern): „Es war unglücklich, dass wir so früh ein Gegentor bekommen haben. Aber wir haben eine gute Reaktion gezeigt. Drei Tore hätten wir heute nicht kassieren dürfen. Da sind wir sicherlich alle etwas sauer. Wir wollen immer zu null spielen, aber trotzdem haben wir die drei Punkte geholt. Das ist nach dem Spiel vom Mittwoch schon gut. Wir wollten heute viele Tore schießen. Da war der Fokus vielleicht etwas zu weit weg von der Defensive. Wenn wir 4:1 führen und das Spiel kontrollieren, müssten wir es eigentlich besser machen.“

Benjamin Pavard (Bayern): „Ich bin sehr, sehr glücklich. Das war ein Top-Spiel der Mannschaft und auch eine schöne Partie für mich mit zwei Toren. Nach dem Paris-Spiel war es wichtig, heute nachzulegen und zu gewinnen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die kommenden Aufgaben.“

Yann Sommer (Bayern): „Wir waren gut eingestellt und mental ready. Wir hatten einen schwierigen Start und haben es dann in den Griff bekommen. Klar, wir haben zu viele Gegentore bekommen, aber der Sieg ist wichtig. Wir können super durchwechseln, wir haben einen breiten Kader und sind deshalb super gerüstet für alle Wettbewerbe.“

Sadio Mané (Bayern): „Wir sind sehr glücklich. Wir hatten am Anfang Probleme, haben aber eine gute Reaktion gezeigt. Dann haben wir viele Tore geschossen und haben überwiegend aggressiv und kompakt gegen den Ball gearbeitet. Bei meinem Fallrückzieher-Assist für Benji wollte ich den Ball einfach nach innen bringen. Er hat das gut gemacht. Wir haben generell eine sehr starke Bank, das zeichnet einen großen Club wie den FC Bayern aus. Wir sind sehr froh, dass wir so starke Spieler haben.“

Stefan Reuter (Geschäftsführer Sport Augsburg): „Es ist super losgegangen, dann ist es ärgerlich, wenn du so schnell die Gegentore bekommst und für mich zu billig. Wir haben etliche Fehler gemacht, zu viele Fehler heute gemacht. Das positive ist, dass wir nach dem 4:1 nicht auseinandergefallen sind, sondern wieder etliche gute Aktionen gehabt haben. Das hat Spaß gemacht, wir müssen aber gieriger auf die zweiten Bälle sein. Das ärgerliche war, dass wir die Tore zu schnell kassiert haben. Der Doppelschlag, 1:1 und 2:1 darf dir nicht passieren, nach zwanzig Minuten bist du schon 2:1 zurück. Wenn du 1:0 führst musst du das ein Stück weit länger verteidigen, länger halten. Wir haben es nicht geschafft, enger zu stehen, um in die Zweikampfsituationen zu gehen. In der ein oder anderen Situation hatte ich das Gefühl, dass wir zu viel Respekt haben“

Enrico Maaßen (Trainer Augsburg): „Glückwunsch an die Bayern zum verdienten Sieg. Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und hätten nach dem Führungstor sogar den zweiten Treffer erzielen können. Innerhalb kürzester Zeit haben wir dann viel zu einfache Gegentore kassiert, gerade bei den Standardsituationen müssen wir konsequenter verteidigen. Positiv war, dass wir in der zweiten Halbzeit, auch durch den vierfachen Wechsel, eine Reaktion gezeigt haben und insgesamt drei Tore erzielt haben.“

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern): „Beim Gegentor gehen wir einfach nicht so richtig hin, Berisha macht einen guten Abschluss, aber die Reaktion ist das Wichtige. Die war sehr gut. Wir haben 30 Minuten richtig Gas gegeben. Wir müssen nicht drei Gegentore bekommen, das letzte war etwas unnötig. Aber wir können auch deutlich mehr schießen, von daher geht der Sieg schon in Ordnung. Wir haben unseren Job heute und in dieser Woche erledigt. Wir dürfen uns aber nicht ausruhen. Der April wird ein sehr spannender Monat.“

Quellen: fcaugsburg.de/fcbayern.com/dome