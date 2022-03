„In der zweiten Halbzeit war das zu wenig“ | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Stuttgart

Trotz zweifacher Führung musste sich der FC Augsburg beim VfB Stuttgart geschlagen geben. Das hatten die Beteiligten nach der Partie dazu zu sagen.

Daniel Caligiuri: „Aufgrund der zweiten Halbzeit hatten wir nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Es kam einem so vor, als ob wir Angst haben, Fehler zu machen. In der ersten Halbzeit waren wir noch effektiv, aber in der zweiten Halbzeit war das einfach zu wenig.“

Reece Oxford: „Gegen Bielefeld haben wir ein enges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen, heute ist uns das trotz zweimaliger Führung nicht geglückt. Vor allem in der zweiten Halbzeit war das zu wenig, wir haben es nicht mehr geschafft, nach vorne zu spielen.“

André Hahn: „Vor allem in der ersten Halbzeit standen wir hinten kompakt, aber offensiv kam nichts zustande. Wenn wir zweimal auswärts in Führung gehen, müssen wir zwingend was mitnehmen. Die Situation ist aber nicht neu, wir wissen damit umzugehen und müssen nach der Länderspielpause wieder zeigen, was wir können.“

Waldemar Anton (VfB): „Das sind überwältigende Emotionen so kurz nach dem Schlusspfiff. Ein großer Dank der gesamten Mannschaft geht an unsere Fans. Sie haben uns unglaublich unterstützt.“

Atakan Karazor (VfB): „Wir haben erneut gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind, in der jeder für jeden kämpft. Wir haben uns nach den Rückschlägen gegenseitig gepusht und haben bewiesen, dass wir mental stark sind. Der Sieg tut gut. Wir wissen aber auch, dass wir noch eine Aufgabe vor uns haben. Wir müssen auch in den kommenden Wochen dranbleiben.“

Pascal Stenzel (VfB): „Wir sind gut im Spiel und geraten dann in Rückstand. Wir arbeiten uns zurück, geraten wieder in Rückstand und arbeiten uns wieder zurück. Das ist das, was die Mannschaft aktuell ausmacht und deshalb haben wir auch verdient gewonnen.“

Markus Weinzierl (Trainer FCA): „Das ist eine ganz bittere Niederlage, weil wir zweimal in Führung waren und dann muss man mindestens einen Punkt mitnehmen. Aber wir haben drei Standard-Gegentore bekommen, weil wir zu tief verteidigt haben. Man hatte nach den Führungen das Gefühl, dass wir zu großen Respekt hatten, das Spiel zu gewinnen. Wir hatten viel zu wenig eigenen Ballbesitz und konnten dadurch nicht für Entlastung sorgen. Wir haben zu risikolos gespielt und hatten keine gute Präsenz in der gegnerischen Hälfte.“

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB): „Wir sind mit ein bis zwei Chancen gut ins Spiel gekommen, aber die erste Chance vom FCA war direkt drin. Wir mussten viel arbeiten, haben aber nach unserem Ausgleich direkt wieder das Gegentor bekommen. In der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass die Mannschaft lebt, dass wir unbedingt wollten und ich bin froh, dass sich die Jungs für den Aufwand belohnt haben!“

Quelle: fcaugsburg.de/vfb.de