In ein ganz besonderes Licht getaucht – Light Nights lassen Augsburg wieder erstrahlen

Die Augsburger Innenstadt steht mit ihrer Geschichte, Architektur sowie ihren Angeboten von Kultur bis Shopping schon immer in einem ganz besonderen Licht. Die Light Nights Augsburg rücken diese besondere Vielfalt vom 22. bis 24. Oktober einmal mehr ins Rampenlicht. Drei Tage lang tauchen Illuminationen und Animationen Fassaden, Fußwege, Bäume und Mauern rund um den Rathausplatz in ein ganz besonderes Licht und verwandeln so die City in ein außergewöhnliches Freiluftkunstwerk, in dem Geschichte, Kunst, Zeit und Raum allein durch Licht auf einzigartige Weise mit einander verschmelzen.

Vom 22. bis 24. Oktober verwandeln die Light Nights Augsburg die Innenstadt in ein Freiluftkunstwerk der ganz besonderen Art: Unterstützt von den Machern des weltweit renommierten Festival of Lights Berlin laden mit dem Einbruch der Dunkelheit Lichtinstallationen, – skulpturen und -animationen in den verschiedensten Farben und Formen zu einem einzigartigen Spaziergang zwischen Rathausplatz, Königsplatz und Schaezlerpalais ein. Damit rückt der Veranstalter Augsburg Marketing für Oberbürgermeisterin Eva Weber einen großen Teil der Augsburger Innenstadt bewusst ins Rampenlicht: „Als Stadt möchten wir Augsburg langfristig und zukunftsfähig stärken und natürlich auch für zukünftige Generationen attraktiv halten. Die Light Nights von Augsburg Marketing setzen die Einzigartigkeit unserer Stadt in ein besonderes Licht und zeigen nicht nur das, worauf wir besonders stolz sein können, sondern bringen alle Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder Geschlecht aus Augsburg und der Region wieder zusammen und machen die Augsburger Innenstadt zu dem, was sie schon immer war und hoffentlich auch weiter in Zukunft sein wird: zu einem Erlebnis für alle.“

Light Nights 2021 mit zahlreichen Premieren

Im Mittelpunkt der Light Nights steht das Rathaus, auf dessen Fassade an allen drei Veranstaltungstagen zwischen 19 und 23 Uhr eine ca. siebenminütige Videoprojektion mit Themen aus 2000 Jahren Augsburger Geschichte zu bestaunen ist, die durchlaufend wiederholt wird. Auch der Neue Bau von Elias Holl (Rathausplatz 8) und der Perlachturm sind mit Standprojektionen historischer Stadtansichten ebenfalls wieder Teil der Light Nights. Wer sich entschließt, von hier über die Philippine-Welser-Straße weiterzugehen, den führen kunstvoll illuminierte, hauchzarte Stoffe und Lichtskulpturen bis zum Martin-Luther-Platz, wo ein Perspektivwechsel und zeitlose Inspirationen auf Jung und Alt warten. Mit Glück trifft man hier auch die leuchtenden Pinguine von Lichtkünstler Jörn Hanitzsch auf ihrem Weg zum Königsplatz, wo sie zum Beat der Musik mit den schweren barocken Lüstern und scheinbar schwerelosen Lichtpfeilern um die Wette leuchten.

Fast schon wie ein Kontrast wirken da die Guardians of Time von Manfred Kielnhofer, die nach Sydney, Toronto und der Documenta endlich auch die Besucher der Light Nights Augsburg begrüßen – und als stille Beobachter Zeit und Raum miteinander verbinden. Diese beiden Themen sind auch Inhalt der Projektion auf dem Königsbau, die historische Karten der Stadt Augsburg zeigt. Im Gegensatz dazu trägt die Moritzkirche ihr modernes Innenleben für die Light Nights erstmalig auch nach außen und lässt auf der Fassade Licht und puristische Designelemente ineinanderfließen.

Eine weitere Premiere bei den Lights Nights ist im Innenhof des Schaezlerpalais zu bestaunen. Hier präsentieren die Kunstsammlungen & Museen Augsburg, die erstmalig bei den Light Nights dabei sind, einen „Barock Block-Buster“ mit dem Titel „Von Fülle und Auflösung“. Die Videokünstlerin Stefanie Sixt hat dafür die Bildwelten der Deutschen Barockgalerie aufgenommen, diese virtuell zerschnitten und die barocken Bildwelten zu neuen, animierten Kompositionen zusammengefügt. Untermalt wird die Videokunst durch die elektronischen Klänge des Musikkünstlers Markus Mehr. Ein Kunstformat, das für Dr. Christof Trepesch, Direktor der Kunstsammlungen, kein Widerspruch zur Rokoko-Pracht des Schaezlerpalais ist: „Die Light Nights Augsburg sind eine tolle Möglichkeit, die mannigfaltigen Objekte unserer Häuser in einem völlig anderen Licht zu präsentieren und zu zeigen, wie barocke Kunst zeitgemäß neu interpretiert werden kann.“

Augsburg Marketing hat in diesem Jahr zudem auch einen ganz speziellen Act in die Light Nights integriert: Die Glowing Pumpulas als Walk Acts in der Fußgängerzone, die in ihren strahlend weißen Kostümen an Schneeflocken erinnern und bei Dunkelheit in allen Farben leuchten. Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, weiß, dass sich nicht nur Kinder auf diese freuen werden: „Die Glowing Pumpulas sind eine großartige Ergänzung zu den Lichtskulpturen und -projektionen – mit denen vor allem die kleinen Besucher der Light Nights interagieren können. Damit werden die Light Nights endgültig zu einem einzigartigen Lichtfestival für die ganze Familie, bei dem für jeden etwas dabei ist: von Geschichte über Technik und Handwerk, Literatur, Kunst und Musik bis hin zu liebevoll gestalteten Lichtskulpturen wie den Pinguinen oder den fantasievollen, leuchtenden Walk Acts.“

Am Samstag, 23. Oktober hat auch das Medienkunst-Festival Lab30 einen Gastauftritt bei den Light Nights: Unter dem Motto „Finger statt Spraydose, Licht statt Lack“ ist Christian Spieß von „Die Lichtgestalten“ mit einem Lastenfahrrad unterwegs und projiziert mit Hilfe der App „Tagtool“ Lichtgraffitis auf die Fassaden und Brandmauern zwischen dem Rathaus- und Fuggerplatz.

Die Light Nights starten jeweils mit dem Einbruch der Dunkelheit ab 19 Uhr und enden um 23 Uhr. Es gelten die aktuell gültigen Infektionsschutzmaßnahmen der Stadt Augsburg bzw. die aktuell gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, nachzulesen auf augsburg.de/coronavirus. Augsburg Marketing als Veranstalter bittet um gegenseitige Rücksichtnahme und Einhaltung der Bestimmungen, damit alle Besucher die Light Nights 2021 genießen können.

Weitere Informationen unter www.augsburg-city.de/lightnights