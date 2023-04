In Garten gelandet | 92-jähriger Autofahrer verursacht schweren Unfall in Schwabmünchen

Am gestrigen Samstag dem 22.04.2023 gegen 11:00 Uhr befuhr ein 92-Jähriger mit seinem Pkw die Römerstrafle zunächst in südlicher Richtung.

Als er an der Kreuzung zur Lechfelder Strafle in diese Einfuhr, um anschließend

geradeaus in die Gartenstrafle zu fahren, ̧übersah er einen von rechts kommenden

und vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen mit seinem Pkw. Beide Fahrzeuge kollidierten

im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls ̧berschlug sich der Pkw des 60-

Jährigen einmal und kam am Zaun einer 94-jährigen Grundstücksbesitzerin zum

Stehen.

Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vor

Ort im Rettungswagen behandelt werden. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.

18000,- EUR.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.