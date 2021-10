In Gegenverkehr geraten – Auto überschlägt sich bei Mittelstetten

Am heutigen Donnerstag, 14.10.2021, ereignete sich um 06:50 Uhr auf der Verbindungsstraße von Schwabmünchen nach Großaitingen ein schwerwiegender Verkehrsunfall.

Ein 44-jähriger Autofahrer, der in Richtung Großaitingen unterwegs war, geriet kurz nach dem Ortsteil Mittelstetten aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dabei überschlug sich das Fahrzeug des Entgegenkommenden.

Der Unfallverursacher kam mit dem Rettungshubschrauber mit vermutlich mittelschweren Verletzungen in die Uniklinik nach Augsburg. Der Unfallgegner, ebenfalls mittelschwer verletzt, kam mit dem Rettungswagen in die Wertachklinik nach Bobingen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 11.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Verbindungsstraße musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Schwabmünchen, Mittelneufnach und Großaitingen waren im Einsatz, insgesamt waren es über 30 Einsatz- und Rettungskräfte.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.