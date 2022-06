Am 27.06.22, 13.55 Uhr befuhr eine 71-jährige Pkw Fahrerin die Von-Rehlingen-Straße in südwestlicher Richtung.

Ein 56-jähriger Pkw Fahrer fuhr mit seinem Pkw, samt Anhänger in nordöstlicher Richtung.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 71-Jährige auf die Gegenfahrspur und stieß frontal in das Auto des 56-Jährigen. Die Autofahrerin kam schwer verletzt mit dem RTW in die Uniklinik

Augsburg.

Es entstand Sachschaden von insgesamt 11.000€; beide Kfz mussten abgeschleppt werden.

