In Gegenverkehr geraten – Drei Verletzte bei schwerem Unfall im Allgäu

Auf der Staatsstraße 2383 kam es am Dienstag gegen 11:00 Uhr im Bereich Ratzenberg zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Eine 64-jährige fuhr mit Ihrem Pkw von Ratzenberg kommend in Richtung Lindenberg, kam wegen Schneefalls nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 77-jährige Entgegenkommende und seine 75-jährige Beifahrerin wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt und mussten aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die 64-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ärztlich behandelt. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 20.000 Euro. Die Fahrbahn war für ca. eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Ein Hund, welcher sich in dem entgegenkommenden Pkw befand, wurde verletzt und in eine Tierklinik verbracht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.