In Gersthofen gibt es nun Saatgut aus dem Kaugummitautomaten

Wer kennt sie nicht, die alten Kaugummiautomaten, aus denen man früher für ein paar Pfennige allerlei Süßkram und Plastikspielzeug herausholen konnte. Mittlerweile stehen diese oft verlassen am Wegesrand. Das hat den 18-jährigen Schüler Elias Almer auf die Idee gebracht, die alten Kaugummiautomaten umzubauen und ihnen einen neuen Zweck zu geben: als Saatgutautomaten. Gleich drei dieser Saatgutautomaten werden in Zukunft in Gersthofen zu finden sein und mit jahreszeitlich passendem Saatgut in kleinen, recycelbaren Kapseln bestückt.

Die Idee dazu kam über den Bürgerhaushalt, bei dem Gersthofer Bürger:innen eigene Vorschläge und Ideen einbringen können. „Ich finde es toll, dass man sich hier für 50 Cent ein kleines Stück Natur mitnehmen kann. So kann sich jede:r heimische Blumen in den Garten oder auf den Balkon holen und unterstützt gleichzeitig Bienen und Insekten. Diese Idee passt perfekt zu unserem Thema „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, so Michael Wörle, Erster Bürgermeister.

Nicht nur das Saatgut, auch die Idee für die Gersthofer Saatgutautomaten kommt aus der Region, genauer gesagt aus Biberbach. Elias Almer baut die alten Kaugummiautomaten selbst um und befüllt sie. Dabei kommt in die kleinen Plastik-Kapseln eine genau auf die Region abgestimmte Saatgutmischung. Im Moment sind das sogenannte Frostkeimer, die bis Juni in die Erde können. Später im Jahr gibt es eine Frühsommersaat und im Herbst kleine Blumenzwiebelchen, die im nächsten Jahr austreiben. Die Plastik-Kapseln können ganz nachhaltig direkt am Automaten wieder zurückgegeben werden. Almer befüllt sie dann neu. So entsteht kein Müll und alles wird widerverwendet.

Foto: Stadt Gersthofen 1 von 2

Das Konzept hat auch Julia Ferstl, eine der beiden Klima- und Nachhaltigkeits-Managerinnen der Stadt Gersthofen, überzeugt. „Viele möchten gerne Blühwiesen anlegen – ob im Garten oder auf dem Balkon – und für ein paar Samen ist ja immer irgendwo Platz. An den Automaten kann man schnell im Vorbeigehen ein paar Kapseln holen. Das ist auch ein tolles Mitbringsel für Freunde oder Kinder. Sozusagen Artenschutz to go!“.

Die Saatgutautomaten von Elias Almer stehen neben der Bushaltestelle Gerfriedswelle bei der Begegnungsstätte du & hier, auf dem Rathausplatz bei der Abfahrt zur Tiefgarage und der Bushaltestelle Festplatz.