In letzter Sekunde: DHB-Frauen schlagen Japan zum WM-Auftakt

In einem echten Krimi haben die deutschen Handballerinnen ihren Auftakt bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Gegen unangenehme Japanerinnen setzte sich die DHB-Auswahl denkbar knapp mit 31:30 durch. Der entscheidende Treffer fiel dabei wortwörtlich in letzter Sekunde – so wurde es doch noch ein Auftakt nach Maß.