„in limbo“ | Ausstellung des Augsburger Straßenfotografs Fabian Schreyer im Schaezlerpalais

Der Augsburger Fotokünstler Fabian Schreyer reflektiert in seiner Serie „in limbo“ jenen Schwebezustand, in dem zeitgenössische Straßenfotografie vielerorts stattfindet: Während die einen freimütig ihr Privatleben im Netz teilen, teilen andere Ängste vor Big Data, Überwachungsstaat und dem Verlust eigener Deutungshoheit. Fabian Schreyer spürt mit seiner Kamera der Bedeutung dieses Dilemmas nach.

Als Chronist spürt er, getrieben von der Faszination für Poesie, Witz, Tragik und Surrealität des Alltäglichen, mit seiner Kamera dem Ungewöhnlichen im Gewöhnlichen nach und dokumentiert seine flüchtigen Beobachtungen in Form von ungestellten Momentaufnahmen.

Fabian Schreyers Ausstellung mit dem passenden Titel „in limbo“ (in der Schwebe )ist vom 10. März bis 7. Mai 2023 (Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr) im Café und Liebertzimmer des Schaezlerpalais zu sehen.

Fabian Schreyer lebt und arbeitet als Fotograf in Augsburg. Er ist Mitgründer des internationalen Straßenfotografie-Kollektivs „The Street Collective“ (bis 2020), Kurator diverser länderübergreifender Ausstellungsprojekte und Co-Autor des Buches “Streetfotografie – made in Germany“ (Rheinwerk Verlag), das im März 2023 in 2. Auflage

erscheint. Seine Arbeiten sind regelmäßig in (inter)nationalen Publikationen und Ausstellungen zu sehen.

Presse Augsburg-Fotoredakteur Wolfgang Czech war bei der Eröffnung mit im Schaezlerpalais