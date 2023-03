Polizeipräsident Martin Wilhelm zog heute im Rahmen der Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Kriminalstatistik 2022 eine hervorragende Sicherheitsbilanz für den Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord: „Im Jahr 2022 hatten wir – mit Ausnahme des am geringsten belasteten Corona-Jahres 2021 – die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit zehn Jahren zu verzeichnen. Die Menschen in Nordschwaben können sicher leben und sich sicher fühlen“, so Wilhelm.

Das Jahr 2022 war nach den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 das erste, das nicht mehr von zahlreichen Corona-Einschränkungen geprägt war. Viele Bürgerinnen und Bürger nahmen deshalb wieder verstärkt am öffentlichen Leben teil, was sich nun durch steigende Fallzahlen in ausgewählten Deliktsbereichen in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) widerspiegelt.

Um die Kriminalitätsentwicklung im Vergleich zu den Vorjahren trotz der unterschiedlichen Lebensumstände objektiv bewerten und darstellen zu können, ergänzen wir den klassischen Vorjahresvergleich um einen Langzeitvergleich über zehn Jahre.

Entwicklung der Gesamtkriminalität

Mit 36.140 (2021: 32.868) im Jahr 2022 in der PKS erfassten bereinigten Straftaten1 war gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 3.272 Fälle bzw. 10,0% zu verzeichnen. Dieser war vor allem in den Bereichen des Diebstahls (+29,0%), der Rohheitsdelikte2(+21,3%) sowie der Straßenkriminalität3(+8,7%) deutlich spürbar.

Im 10-Jahres-Vergleich ist dagegen ein Rückgang der bereinigten Straftaten um 5.070 Fälle bzw. 12,3% festzustellen. Dies bedeutet gleichzeitig die niedrigsten registrierten Fallzahlen in den letzten zehn Jahren (das von Corona geprägte Jahr 2021 ausgenommen).

1 Bei allen angegebenen Werten handelt es sich um sog. „bereinigte“ Werte, d. h. ausländerrechtliche Verstöße werden nicht mit eingerechnet

2 Rohheitsdelikte beinhalten alle Raubdelikte und räuberische Erpressung, Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung und Nachstellung (Stalking), Zwangsheirat, erpresserischen Menschenraub, Geiselnahme und Menschenhandel.

3 Unter dem Begriff Straßenkriminalität werden alle Delikte zusammengefasst, die in der Tatphase überwiegend oder ausschließlich auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln begangen wurden. Sie umfassen von der Sachbeschädigung bis zur Körperverletzung auf Straßen, Wegen und Plätzen eine Vielzahl von Einzeldelikten.

Kriminalitätsbelastung

Ebenso wie die Zahl der bereinigten Straftaten stieg im Jahr 2022 auch die bereinigte Häufigkeitszahl in Nordschwaben, also die Anzahl bereinigter Straftaten pro 100.000 Einwohner. So erhöhte sich der Häufigkeitswert im Vergleich zum Vorjahr um +9,4% auf 3.916 (2021: 3.579). Im 10-Jahres-Vergleich ist er dagegen um 18,2% gesunken.

Das ist die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit zehn Jahren mit Ausnahme des Jahres 2021. „Wir haben damit erneut ein besseres Ergebnis als im hervorragenden gesamtbayerischen Durchschnitt erzielt.“ so Wilhelm.

Aufklärungsquote

Die bereinigte Aufklärungsquote ist um 1,9 Prozentpunkte auf 69,9% gesunken, lag jedoch mit 4,6 Prozentpunkten deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt und ist ein beeindruckender Gradmesser unserer überaus erfolgreichen Ermittlungsarbeit.

Rückblick auf 2022

Die nordschwäbische Polizei war auch im Jahr 2022 in vielerlei Hinsicht gefordert. Neben alltäglichen Polizeieinsätzen beschäftigten uns insbesondere der G7-Gipfel in Elmau, die Kanu-WM in Augsburg, das Thema Klimaschutz in all seinen Facetten, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die unsichere Energieversorgungslage.

„Wir haben uns auch im letzten Jahr den vielfältigen Herausforderungen zum Wohle der Menschen in unserem Schutzbereich gestellt. Dafür spreche ich allen Kolleginnen und Kollegen meinen Dank aus!“ so Wilhelm.

Neben einer hohen objektiven Sicherheit lag unser Fokus auch im Jahr 2022 auf dem Sicherheitsempfinden unserer Bürgerinnen und Bürger. Um das Vertrauen der Menschen in ihre Polizei weiter zu stärken und damit das Sicherheitsempfinden zu erhöhen, forcierten wir zielgerichtete Präsenz- und Kontaktmaßnamen im Rahmen unseres Konzepts „Sicherheit im öffentlichen Raum“. Unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sorgten deshalb zunehmend mit dem Fahrrad sowie zu Fuß für Sicherheit – bürgernah und jederzeit ansprechbar.

Mit Blick auf die Sicherheitslage bilanzierte Polizeipräsident Martin Wilhelm: „In Nordschwaben leben, heißt sicher leben.“