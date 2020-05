In Zeiten des Homeoffice wird mehr telefoniert denn je. Und so manch einer ärgert sich über die instabile Handyverbindung in seinen eigenen vier Wänden. Trotz aller Möglichkeiten der mobilen Vernetzung bekommt das schnurlose Festnetztelefon eine neue Bedeutung. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) mit ihrer unübertroffenen Stabilität und Sprachqualität ist nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Bereich nach wie vor das Nonplusultra. Presse Augsburg verlost in Kooperation mit Gigaset vier leistungsstarke Schnurlostelefone.

Mit dem schnurlosen T480HX hat Gigaset eine Lösung speziell für das Homeoffice mit allen Komfortfunktionen eines Tischtelefons. Und wer es bunt mag, der liegt mit dem CL390 in schickem Design und erfrischenden Farben genau richtig. Das Gigaset CL660HX bietet eine hervorragende Balance aus Ergonomie, Design und Leistungsstärke. Dieses Router basierte Schnurlostelefon ist perfekt auf das Zusammenspiel mit AVM FRITZ!Box, Telekom Speedport oder dem TP-Link Archer VR900v abgestimmt, bietet eine brillante HD-Sprachqualität sowie ein besonders großes TFT-Farbdisplay, das Ansprüchen moderner Nutzer Rechnung trägt.

Auch wenn die Deutschen das Homeoffice verlassen, schaffen moderne DECT-Kommunikationslösungen im anspruchsvollen Arbeitsumfeld durchgängige Bewegungsfreiheit. Sie kommen mit einem Minimum an Verkabelung aus, sind leicht zu installieren und zu warten. Und natürlich bieten sie an jedem Ort im Unternehmen beste Sprachqualität. Die Gigaset IP-DECT-Basisstation N670 IP PRO beispielsweise lässt sich per Lizenz auf ein Multizellensystem, dass dann bis zu 20.000 Mobilteile bedienen kann, aufrüsten – für durchgängige Erreichbarkeit auf mehreren Etagen, Gebäuden, ja ganzen Campussen. Diese Erweiterungsmöglichkeit macht DECT-Lösungen besonders für wachsende und aufstrebende Unternehmen interessant und flexibel.

Die Bundesnetzagentur hat die Allgemeinzuteilung für die Frequenzbereiche und Sendestärken bis 2025 verlängert – und Gigaset ist davon überzeugt, dass die DECT-Technologie auch darüber hinaus eine Zukunft hat. Das Unternehmen setzt DECT-ULE für die Sensoren im Smart Home Bereich ein und hat erst im vergangenen Jahr seinen ersten Smart SpeakerL800HX vorgestellt – ein sprachgesteuertes Freisprechtelefon mit Alexa, das sich per DECT mit jeder Telefonbasis oder jedem kompatiblen Router verbindet.

