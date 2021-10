Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber steht beim WTA-Turnier in Indian Wells im Achtelfinale. Durch einen 6:2, 1:6, 6:4-Erfolg gegen die Russin Darja Kassatkina zog die 33-Jährige zum vierten Mal nacheinander in der kalifornischen Wüste in die Runde der besten 16 ein.