Indians machen aus dem Allgäu-Derby ein Schützenfest – ECDC Memmingen schlägt den EV Füssen haushoch

Ein wahres Torfestival bekamen die Fans am Memminger Hühnerberg zu sehen. Die Indians bezwangen den EV Füssen im Allgäu-Derby mit 12:0 und zeigten damit die passende Reaktion auf die Niederlage am Freitag in Lindau. Über 1800 Zuschauer fanden den Weg in die Eissporthalle, in welcher am Freitag das Spitzenteam aus Heilbronn erwartet wird.

Den Indians war anzusehen, dass sie von Beginn an eine Reaktion auf das schwache Auswärtsspiel am Freitag zeigen wollten. So übernahmen die Hausherren ab dem Eröffnungsbully die Initiative und drängten Füssen fast ausschließlich in deren eigene Zone. Tobi Meier und Eddy Homjakovs eröffneten den Torregen in der 11.Minute per Doppelschlag. Minuten später legte Jaro Hafenrichter in Unterzahl nach. Eine Minute vor der Pause erzielte Eddy Homjakovs mit seinem zweiten Treffer noch das 4:0, was der Partie bereits eine Vorentscheidung brachte.

Eine komfortable Führung für die Memminger, doch die Rot-Weißen drückten auch im Mitteldrittel weiter auf das Gehäuse der Ostallgäuer. Für den EVF war es ein gebrauchter Abend, an dem so gut wie gar nichts klappen sollte. Der ECDC zog in diesem Drittel durch die Treffer von Marsall und Pekr in Überzahl auf 6:0 davon und hatte leichtes Spiel.

Auch im letzten Drittel arbeitete das Team von Daniel Huhn konsequent weiter und ließ dem Altmeister kaum Luft zum Atmen. Valentin Busch und Denis Fominych stellten abermals mit einem Doppelschlag das Ergebnis auf 8:0. Das Team aus Füssen konnte einem nun fast bereits etwas leid tun, doch die Indianer hatten noch nicht genug. Matej Pekr und Dominik Meisinger nutzten eine doppelte Überzahl aus und machten es an diesem Abend zweistellig. Vor den Augen von zahlreichen Nachwuchsspielern, der ECDC hatte den Spieltag in den Zeichen seiner „Young Indians“ gestellt, gelang den Maustädtern fast alles und Matej Pekr mit seinem Hattrick sowie erneut Denis Fominych machten das Dutzend voll. Am Ende stand ein schier unglaublicher 12:0 Sieg im Allgäu-Derby gegen den chancenlosen EV Füssen zu Buche.

Weiter geht es in der kommenden Woche mit einem Heimspiel, dann endlich wieder an einem Freitag. Mit den Heilbronner Falken kommt dann das wohl heißeste Team der Liga an den Hühnerberg. Der DEL2-Absteiger konnte die letzten neun Partien gewinnen, darunter am Sonntag das schwere Spiel beim Spitzenreiter Weiden. Bully ist um 20:00 Uhr, Karten sind bereits online im VVK verfügbar. Am Sonntag treffen die Indians um 17:00 Uhr dann schon wieder auf den EV Füssen, dieses Mal auswärts am Kobelhang.

fl/mfr

ECDC Memmingen: Meder (Eisenhut) – Svedlund, Mastic; Peleikis, Menner; Kasten, Dobryskin; Bender – Hafenrichter, Homjakovs, Pekr; Meier, Meisinger, Fominych; Busch, Bräuner, Marsall; Pfalzer, Sarto.

Tore: 1:0 (11.) Meier (Bender, Peleikis), 2:0 (11.) Homjakovs (Hafenrichter, Menner), 3:0 (16.) Hafenrichter (Svedlund, Pfalzer, 4-5), 4:0 (20.) Homjakovs (Hafenrichter, Pekr), 5:0 (28.) Marsall (Meisinger, Svedlund), 6:0 (32.) Pekr (Homjakovs, Fominych, 5-4), 7:0 (47.) Busch (Svedlund, Meisinger), 8:0 (48.) Fominych (Meier, Peleikis), 9:0 (54.) Pekr (Svedlund, Homjakovs, 5-3), 10:0 (55.) Meisinger (Meier, Bräuner, 5-4), 11:0 (57.) Pekr (Homjakovs, Svedlund), 12:0 (59.) Fominych (Bräuner, Marsall).

Strafminuten: Memmingen 10 – Füssen 16

Zuschauer: 1825