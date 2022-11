Der Herbst war in diesem Jahr ungewöhnlich sonnig. Langsam aber sicher zeigt sich aber auch an den Temperaturen, dass der Winter vor der Tür steht. Zunehmend spielt sich das Leben drinnen ab. Nach zwei Jahren Lockdowns und Einlassbeschränkungen gibt es aber Grund zum Optimismus: Alles deutet darauf hin, dass in diesem Winter Indoor-Aktivitäten wieder wie gewohnt möglich sind. Die Auswahl in Augsburg ist groß: In Museen und im Theater gibt es ein umfangreiches Kulturangebot. Und auch, wer sich etwas aufregendere Unterhaltung wünscht, wird fündig. Unter anderem gibt es in Augsburg die folgenden Indoor-Aktivitäten für die kalte Jahreszeit.

Schwarzlicht-Minigolf

Schwarzlicht-Minigolf ist eine trendige Variante des beliebten Familiensports. Die Regeln sind im Grunde genommen die gleichen. Gespielt wird allerdings in einem ganz besonderen Umfeld: Sowohl die Spielbahn als auch die Hallenwände sind mit Designs in reflektierenden Farben bemalt. Sie leuchten im Schwarzlicht und erzeugen so eine ganz besondere Stimmung. Die erste Schwarzlicht-Minigolf-Anlage in Augsburg heißt Glowzone und liegt in der Brixener Straße. Von Dienstag bis Donnerstag öffnet sie um 15 Uhr, am Wochenende ist sie ab 10 Uhr morgens geöffnet. Der Eintritt für Kinder beträgt 9,90 €, Erwachsene zahlen 11,90 €.

Trampolinanlage

Trampolinspringen macht nicht nur Spaß, es ist außerdem ein hervorragendes Workout für den ganzen Körper. Und es kann auch deutlich abwechslungsreicher sein, als es die meisten vermuten würden. Im Big Jump Entertainment Park in der Ulstettstraße gibt es auf 3.500 Quadratmetern Wandtrampoline, Hindernisparcours und vieles mehr. Unter der Woche ist das Big Jump von Mittwoch bis Freitag am Nachmittag geöffnet, am Wochenende und in den Ferien ist es täglich ganztägig geöffnet. Eine Stunde Springen kostet zwischen 12,90 € und 14,90 €. Für Gruppen und Familien gibt es Vergünstigungen.

Spielothek

Wer Nervenkitzel ohne körperliche Anstrengung sucht, wird in der Spielothek fündig. Die Automatenspiele dort sind eine Mischung aus Glücksspiel und Entertainment und selbstverständlich nur für Volljährige geeignet. Spielotheken gibt es in Augsburg unter anderem in der Donauwörther Straße und in der Meraner Straße. Der Eintritt ist in der Regel kostenlos. Eine Alternative stellen seriöse Online Casinos dar, die seit letztem Jahr auch in Deutschland erlaubt sind. Die Plattform sollte unbedingt über eine gültige Lizenz verfügen und sichere Zahlungsmethoden anbieten. Sowohl online als auch offline ist es nötig, sich mit einem Personalausweis auszuweisen.

Bouldern

Wer Klettern will, muss nicht unbedingt in die Alpen fahren. In Augsburg und Umgebung gibt es gleich mehrere Kletterhallen zum Bouldern für Profis und Laien können. Die Wände sind maximal viereinhalb Meter hoch, sodass es nicht nötig ist, sich mit einem Seil zu sichern. Wer herunterfällt, landet auf einer weichen Matte. In der Bloc-Hütte in der Austraße kostet eine Tageskarte für Erwachsene 12,50 €, eine Monatskarte kostet 69 €. Etwas teurer ist das DAV-Kletterzentrum in der Ilsungstraße, wer kein Mitglied ist, zahlt dort 18 € für eine Tageskarte.

Wer sich an kalten Winterabenden nicht immer auf dem Sofa einkuscheln möchte, sondern auch einmal etwas erleben möchte, findet in Augsburg also genügend Möglichkeiten. Wer kann, sollte seine Ausflüge auch einmal unter der Woche machen – dann geht es nicht nur deutlich ruhiger zu, oft sind auch die Eintrittspreise günstiger.