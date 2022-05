Infektiologin Addo erwartet Rückkehr der Maskenpflicht

Die Infektiologin Marylyn Addo rechnet damit, dass Deutschland im Winter die Maskenpflicht wieder einführt: „Wir werden einen guten Sommer haben. Im Herbst werden die Fallzahlen wieder steigen. Ich gehe davon aus, dass Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Winter zurückkommen – jedenfalls im öffentlichen Raum und in Innenräumen, wo Abstand halten schwierig ist“, sagte Addo der „Rheinischen Post“ (Dienstag).

Hinweis auf Maskenpflicht, über dts Nachrichtenagentur

Sie rechnet aber nicht mit neuen Lockdowns: „Lockdowns erwarte ich wegen der wachsenden Immunität derzeit nicht.“ Viele Menschen seien geimpft, wenn auch nicht genug. Addo sagte weiter: „Das Coronavirus wird uns noch Jahre begleiten, aber 2023 könnte es endemisch werden. Das Szenario könnte dann so aussehen: Wie bei der Influenza gehen die Zahlen im Winter hoch, Risikogruppen müssen sich schützen. Ansonsten aber helfen Hygiene, Lüften, Abstand halten.“

Sie erwartet, dass viele Impfstoff-Kandidaten nicht mehr auf den Markt kommen, den Biontech und Moderna dominieren: „Es gibt noch 196 Impfstoff-Kandidaten in präklinischen Studien und 117 in klinischen Studien. Davon wird nur ein kleiner Bruchteil auf den Markt kommen“, so Addo weiter.

Addo ist Professorin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).