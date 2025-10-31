Newsletter
Freitag, Oktober 31, 2025
14.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Inflation im Euroraum sinkt im Oktober auf 2,1 Prozent

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die jährliche Inflation im Euroraum hat sich im Oktober 2025 etwas abgeschwächt. Sie wird auf 2,1 Prozent geschätzt, nach 2,2 Prozent im September, teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag mit. Gegenüber dem Vormonat kletterten die Preise um 0,2 Prozent.

Inflation Im Euroraum Sinkt Im Oktober Auf 2,1 Prozent
Geldautomat der Bankia-Bank in Spanien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die als “Kerninflation” bezeichnete Teuerung, also der Preisanstieg ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak, lag im Oktober etwas höher als im Vormonat bei 2,4 Prozent. Diese “Kernrate” wird von der EZB ganz besonders in den Blick genommen in Bezug auf ihr Ziel, eine Teuerung von zwei Prozent zu erreichen und beizubehalten.

Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass “Dienstleistungen” im Oktober die höchste jährliche Rate aufweist (3,4 Prozent, gegenüber 3,2 Prozent im September), gefolgt von “Lebensmitteln, Alkohol und Tabak” (2,5 Prozent, gegenüber 3,0 Prozent im September), “Industriegütern ohne Energie” (0,6 Prozent, gegenüber 0,8 Prozent im September) und “Energie” (-1,0 Prozent, gegenüber -0,4 Prozent im September).

Die höchste Inflationsrate misst Eurostat in Estland mit 4,5 Prozent, dahinter folgen Lettland (4,2 Prozent) und Kroatien sowie Österreich (je 4,0 Prozent). In Zypern liegt sie der Statistikbehörde zufolge dagegen bei 0,3 Prozent. Für Deutschland berechnet Eurostat die Inflationsrate mit 2,3 Prozent, wobei eine andere Methode verwendet wird als vom Statistischen Bundesamt, welches am Donnerstag aber ebenfalls eine Teuerungsrate von 2,3 Prozent gemeldet hatte.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwei junge Menschen in Bayerisch-Schwaben vermisst

0
Die Polizei in Schwaben bittet die Bevölkerung um Mithilfe...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Unfall: 12-jähriger Radfahrer in Kempten tödlich verletzt

0
Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen ereignete sich am...
Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Illegale Waffen nach Todesfall in Augsburger Einfamilienhaus gefunden

0
Augsburg (ots) - In Hochzoll durchsucht die Polizei seit...

Neueste Artikel