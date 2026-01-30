type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Inflationsrate im Januar bei 2,1 Prozent

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Inflationsrate in Deutschland liegt im Januar 2026 voraussichtlich bei 2,1 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

