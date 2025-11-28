Inflationsrate im November bei 2,3 Prozent

Die Inflationsrate in Deutschland bleibt laut Schätzung des Statistischen Bundesamtes im November bei 2,3 Prozent. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
