Donnerstag, Oktober 30, 2025
Politik & Wirtschaft
Inflationsrate im Oktober bei 2,3 Prozent

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Inflationsrate in Deutschland liegt im Oktober 2025 voraussichtlich bei 2,3 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

