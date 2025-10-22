Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Inflationsrate in Großbritannien bleibt bei 3,8 Prozent

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich zuletzt auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die jährliche Inflationsrate lag im September 2025 wie im Vormonat bei 3,8 Prozent, teilte die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mit.

Inflationsrate In Großbritannien Bleibt Bei 3,8 Prozent
London Victoria Railway Station (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gegenüber August stagnierten die Verbraucherpreise im neunten Monat des Jahres. Die jährliche Kerninflation (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) ist weiterhin etwas niedriger als der Gesamtindex. Sie lag im September bei 3,5 Prozent und war damit etwas geringer als im August, als es 3,6 Prozent waren.

Der Verkehrssektor leistete den größten Aufwärtsbeitrag zur monatlichen Veränderung der Jahresraten. Die Bereiche Freizeit und Kultur sowie Lebensmittel und alkoholfreie Getränke leisteten die größten gegenläufigen Abwärtsbeiträge.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

