Mittwoch, November 19, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Inflationsrate in Großbritannien sinkt auf 3,6 Prozent

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich zuletzt wieder etwas abgeschwächt. Die jährliche Inflationsrate lag im Oktober 2025 bei 3,6 Prozent, teilte die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mit. Im September waren es noch 3,8 Prozent.

Inflationsrate In Großbritannien Sinkt Auf 3,6 Prozent
London Eye und Westminster-Palast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gegenüber September legten die Verbraucherpreise im zehnten Monat des Jahres um 0,4 Prozent zu. Die jährliche Kerninflation (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) ist weiterhin etwas niedriger als der Gesamtindex. Sie lag im Oktober bei 3,4 Prozent und war damit etwas geringer als im September, als es 3,5 Prozent waren.

Wohnungs- und Haushaltsdienstleistungen leisteten im Oktober den größten Abwärtsbeitrag zur monatlichen Veränderung der Jahresraten. Die Bereiche Lebensmittel und alkoholfreie Getränke leisteten den größten ausgleichenden Aufwärtsbeitrag.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

