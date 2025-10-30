Inflationsrate sinkt im Oktober leicht auf 2,3 Prozent

Der jährliche Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Oktober 2025 wieder etwas verlangsamt.

Die Inflationsrate wird voraussichtlich 2,3 Prozent betragen, nach 2,4 Prozent im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Gegenüber September erhöhten sich die Verbraucherpreise im zehnten Monat des Jahres voraussichtlich um 0,3 Prozent.

Die deutlich aussagekräftigere Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, bleibt unterdessen voraussichtlich bei 2,8 Prozent. Damit liegt sie weiterhin deutlich höher als der Gesamtindex.

Die Energiepreise waren im Oktober mit einem Minus von 0,9 Prozent erneut niedriger als im Vorjahresmonat. Der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln lag im Jahresvergleich bei 1,3 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 3,5 Prozent.