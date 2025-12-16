Influencer beleidigt Passanten in Nürnberger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG. Ein Influencer hat vom 06.11.2025 bis zum 10.11.2025 in der Nürnberger Innenstadt Passanten beleidigt, indem er sie wahllos ansprach und Videos der Begegnungen im Internet teilte. Die Polizei Nürnberg bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe zur Identifizierung der Geschädigten.

Bemerkenswerte TikTok-Videos werfen Fragen auf

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wurde auf TikTok-Videos aufmerksam, die von einem vermeintlichen Influencer veröffentlicht wurden. In diesen Videos bittet der Mann Personen in der Innenstadt um eine Spende von 50 Cent für Kinder, während er sie filmt. Jene, die ihn ignorieren, müssen mit beleidigenden Bemerkungen rechnen.

Prank-Videos sorgen für Ärger

In weiteren Clips gibt sich der Mann als Fahrkartenkontrolleur aus und beleidigt auch hier die Fahrgäste. Diese sogenannten „Prank“-Videos führen zu Unmut und Besorgnis in der Bevölkerung.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fordert all jene Personen auf, die von dem Mann beleidigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-0 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt