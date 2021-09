Information über Streckensperrung – Radsternfahrt zur IAA ab Augsburg und Aichach-Friedberg

Stadt Augsburg / Lkr. Aichach-Friedberg – Anlässlich der „Internationalen Automobil Ausstellung“ IAA in München (07.09. – 12.09.2021) führt am Samstag den 11.09.2021 eine als Demonstration angemeldete Radfahrveranstaltung von Augsburg kommend über die Bundesstraße B2 durch Kissing, Mering, Merching und weiter nach Steindorf in Richtung Mammendorf (Lkr. Fürstenfeldbruck).





Die Sicherheit von Veranstaltungs- und Verkehrsteilnehmern erfordert dabei entsprechende Verkehrssperrungen. Folgende Strecken sind hiervon betroffen: • Stadt Augsburg, ab ca. 08:10 Uhr:

Konrad-Adenauer-Allee – Theodor-Heuss-Platz – Eserwallstraße – Rote-Torwall-Straße – Friedberger Straße – Meringer Straße (B2, FR Kissing) • Landkreis Aichach-Friedberg, Kissing, ab ca. 08:30 Uhr:

Münchener Straße (B2, FR Mering) • Landkreis Aichach-Friedberg, Mering, ab ca. 09:10 Uhr:

Bundesstraße B2 – Augsburger Straße – Marktplatz – Münchener Straße • Landkreis Aichach-Friedberg, Merching, ab ca. 09:20 Uhr:

Mandichostraße – Hauptstraße – Kirchstraße – Kirchfeldstraße – Nebelhornstraße • Landkreis Aichach-Friedberg, Steindorf, ab ca. 09:40 Uhr:

Steindorfer Straße – Schulstraße – Hauptstraße – AIC 18 (bis Eresried) – Eresried (FR Luttenwang, Lkr. Fürstenfeldbruck) Wir bitten die genannten Strecken zur angegebenen Zeit nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Zudem möchten wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Radfahrveranstaltung hinsichtlich der Rückreise sensibilisieren und auf die aufgrund der Messe stark eingeschränkten Übernachtungsmöglichkeiten in München und Umgebung sowie die begrenzten Kapazitäten bei Rückreise mit der Bahn hinweisen.

Tipps zur Heimfahrt gibt auch der ADFC unter https://www.adfc-muenchen.de/radsternfahrt/heimfahrt/.