Infratest: CDU zieht in NRW mit SPD gleich

In NRW liefern sich CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Wählergunst. Wenn an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt würde, kämen beide Parteien laut einer Umfrage von Infratest auf 28 Prozent. Im Vergleich zur letzten Umfrage kurz nach der Bundestagswahl kann sich die CDU damit deutlich verbessern (+6 Prozentpunkte) während die SPD an Zustimmung verliert (-3).

Landtag von Nordrhein-Westfalen, über dts Nachrichtenagentur

Deutlich dahinter landen als drittstärkste Kraft die Grünen mit unverändert 17 Prozent. Die FDP als aktuell kleiner Koalitionspartner bleibt mit 10 Prozent zweistellig, büßt aber seit Oktober 3 Prozentpunkte ein. Die AfD kommt leicht verbessert auf 8 Prozent (+1).

Die Linke wäre mit unverändert 3 Prozent nicht im Landtag vertreten. Die Umfrage war vom 24. bis 27. Januar 2022 im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ durchgeführt worden.