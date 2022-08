Am gestrigen Abend gegen 23:15 Uhr wurden die Rettungskräfte über eine hilflose Person in einem Fahrzeug an der Peisserstraße informiert.

Nach erfolglosen Reanimationsversuchen der Polizei konnte durch den Notarzt nur noch der Tod der jungen Frau festgestellt werden. Die aus Ingolstadt stammende 23-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen Opfer eines Gewaltverbrechens.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen war die Peisserstraße bis in den Vormittag hinein für den Verkehr gesperrt.

Neben der Tatortarbeit konzentrieren sich die Ermittlungen der Polizei nun insbesondere auch darauf, das persönliche Umfeld des Opfers zu beleuchten.

