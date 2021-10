Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Herschelstraße in Ingolstadt kam in den frühen Morgenstunden eine Frau ums Leben. Weitere Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Mehr als 50 weitere Bewohner des Hochhauses wurden von der Feuerwehr evakuiert. Sie werden derzeit medizinisch betreut.

Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Es wird nachberichtet.

