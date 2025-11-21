Newsletter
Freitag, November 21, 2025
London
Foto: Vifogra
Polizeimeldungen Bayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ingolstadt: Frontal-Crash auf Manchinger Straße – Zwei Schwerstverletzte, eine Person kämpft um ihr Leben

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Freitagmittag kam es auf der Manchinger Straße in Ingolstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine der verletzten Personen befindet sich nach ersten Informationen in akuter Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr frontal miteinander. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der eine der beteiligten Personen in eine Klinik transportierte.

An einem der Unfallfahrzeuge entstand zudem ein Entstehungsbrand, der von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger vor Ort, um ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen und die Polizei bei der Klärung des Unfallhergangs zu unterstützen.

Da sich der Unfall zur Mittagszeit ereignete, kam es auf der Manchinger Straße sowie im umliegenden Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei richtete Umleitungen ein; dennoch bildeten sich teils lange Rückstaus.

Die Ermittlungen dauern an.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

