Ingolstadt steigt in 2. Bundesliga auf

Der FC Ingolstadt 04 hat sich in der Zweitliga-Relegation gegen den VfL Osnabrück durchgesetzt. Das Rückspiel am Sonntag verloren die Schanzer zwar auswärts mit 1:3 – nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel reichte dies aber. Ingolstadt folgt damit Dynamo Dresden und Hansa Rostock als dritter Aufsteiger aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga.

Linienrichter beim Fußball mit Fahne, über dts Nachrichtenagentur

Osnabrück wird nach zwei Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit wieder drittklassig. Im Laufe des Spiels konnten die Niedersachsen am Sonntagnachmittag zumindest in der Anfangsphase etwas Hoffnung schöpfen. Nach zwei Toren von Marc Heider hatten sie das Ergebnis aus dem Hinspiel bereits nach 20 Minute fast egalisiert.

Der Anschlusstreffer durch Filip Bilbija in der 31. Minute sorgte allerdings für betrübte Gesichter bei den Hausherren: Aufgrund der Auswärtstorregel hätten sie zu diesem Zeitpunkt drei weitere Treffer für den Klassenerhalt gebraucht. Nach dem Seitenwechsel blieben beide Teams lange harmlos. Der dritte Treffer der Osnabrücker durch Etienne Amenyido in der 81. Minute kam zu spät.