Ingostädter Rentner vereitelt erneut Betrugsversuch durch schnellen Polizeieinsatz

Ein geistesgegenwärtiger Senior aus Ingolstadt hat eine dreiste Betrugsmasche entlarvt und damit zur Verhaftung eines Täters beigetragen. Am Dienstag, dem 16. Dezember 2025, erhielt der 85-Jährige einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer behauptete, dass die Enkeltochter des Rentners einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und behauptete, eine hohe Kaution sei nötig, um eine sofortige Haft zu vermeiden.

Senior durchschaut Betrugsversuch

Der Rentner erkannte den Betrug sofort und entschied sich, den Betrügern eine Falle zu stellen. Er gab vor, auf die Forderung einzugehen und stimmte einer Geldübergabe von 10.000 Euro sowie mehreren Krügerrandmünzen zu. Während er die Betrüger am Telefon hinhielt, kontaktierte seine Tochter die echte Polizei.

Betrüger in der Falle

Dank der schnellen Kommunikation konnte die Kriminalpolizei Ingolstadt rechtzeitig eingreifen. Gegen 13.48 Uhr wurde bei der fingierten Übergabe ein “Abholer” auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der festgenommene 20-jährige montenegrinische Staatsbürger wurde dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.

Erfolg zum zweiten Mal

Bereits 2024 hatte der Senior einen ähnlichen Betrugsversuch erlebt und auch damals erfolgreich vereitelt. Diese erneute Tat zeigt, wie wichtig Wachsamkeit und schnelles Handeln bei solchen Betrugsversuchen sind.