Dienstag, Januar 13, 2026
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Inlandstourismus im November gestiegen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland ist im November 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,1 Prozent auf 26,5 Millionen gestiegen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland wuchs um 0,4 Prozent auf 5,7 Millionen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mit. Demnach verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland insgesamt 32,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 0,2 Prozent mehr als im November 2024.

Hotel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In den ersten elf Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 465,5 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Zahl 0,1 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 465,1 Millionen Übernachtungen im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent auf 388,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 2,2 Prozent auf 77,2 Millionen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

