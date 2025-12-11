Inlandstourismus legt im Oktober zu

Im Oktober 2025 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 45,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mitteilte, waren das 1,2 Prozent mehr als im Oktober 2024.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm gegenüber Oktober 2024 um 0,7 Prozent auf 38,6 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland wuchs sogar um 4,1 Prozent auf 7,3 Millionen.

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 433,5 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit liegt die Zahl 0,1 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 432,9 Millionen Übernachtungen im Zeitraum Januar bis Oktober 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent auf 362,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 2,3 Prozent auf 71,5 Millionen.