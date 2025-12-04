Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
Innenminister beraten über AfD-Verbotsverfahren

Von DTS Nachrichtenagentur

Die Innenminister von Thüringen und Niedersachsen, Georg Maier und Daniela Behrens (beide SPD), wollen mit ihren Amtskollegen bei der gemeinsamen Innenministerkonferenz in Bremen über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren beraten. Das sagten die beiden Ressortchefs dem “Handelsblatt” (Donnerstagsausgabe). “Die SPD-Innenminister werden das Thema sicherlich beim Kamingespräch ansprechen”, sagte Maier. Behrens sagte: “Unser Rechtsstaat muss auch im politischen Raum im Umgang mit dieser Partei seine Wehrhaftigkeit zeigen.”

Innenminister Beraten Über Afd-Verbotsverfahren
Werbematerial für AfD-Verbotsverfahren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das für Donnerstagnachmittag angesetzte Kamingespräch ist eine informelle Runde der Minister, bei der die heikelsten Themen besprochen werden. Anlass ist die Neugründung der AfD-Jugendorganisation “Generation Deutschland” (GD) am vergangenen Wochenende in Gießen. Diese habe sicherlich nicht zu einer Deradikalisierung der Partei beigetragen, sagte Maier. Das neue Führungspersonal verkörpere vielmehr “eine weitere Annäherung an das rechtsextremistische Vorfeld der AfD”.

Maier drängt zur Eile – auch, weil das Verwaltungsgericht Köln wohl “zeitnah” eine Entscheidung zur Einstufung der AfD als “gesichert rechtsextremistische Bestrebung” durch das Bundesamt für Verfassungsschutz treffen werde. “Wir müssen darauf vorbereitet sein”, sagte der SPD-Politiker. “Nichtstun ist keine Option.”

Behrens forderte von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), dass er das AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes sowie die noch ausstehende Gerichtsentscheidung “extrem sorgfältig und vor allem ergebnisoffen prüft, um festzustellen, ob sich daraus tragfähige juristische Grundlagen für ein mögliches Verbotsverfahren ableiten lassen”. Ein solches Verfahren dürfe nur eingeleitet werden, wenn es rechtlich so belastbar sei, dass es vor Gericht Bestand habe. “Andernfalls sehe ich die erhebliche Gefahr, dass es den gegenteiligen Effekt erzielt und der AfD unbeabsichtigt, aber dafür umso nachhaltiger in die Hände spielt”, sagte Behrens.

