Samstag, November 1, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Innenministerium hält am Ziel von Abschiebungen nach Syrien fest

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Bundesinnenministerium hält trotz der jüngsten Aussagen von Außenminister Johann Wadephul (CDU) zur Lage in Syrien an der Absicht fest, Flüchtlinge nach Syrien abzuschieben. “Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass Abschiebungen nach Syrien durchgeführt werden, beginnend mit Straftätern”, sagte ein Sprecher des Innenministeriums dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Samstagausgaben).

Syrer in Deutschland feiern den Sturz von Assad in Syrien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das Bundesinnenministerium arbeitet derzeit an einer Vereinbarung mit Syrien, damit Rückführungen möglich werden”, erklärte der Sprecher weiter. “Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bearbeitet seit Ende September 2025 wieder Asyl-Anträge von Syrern aus der Gruppe der jungen, arbeitsfähigen, allein reisenden Männer.”

Wadephul hatte sich bei einem Besuch eines Vorortes der Hauptstadt Damaskus, der im Bürgerkrieg stark verwüstet wurde, bestürzt gezeigt und gesagt, ein solch großes Ausmaß an Zerstörung habe er persönlich noch nicht gesehen. “Kurzfristig können sie nicht zurückkehren”, hatte er mit Blick auf die in Deutschland lebenden syrischen Flüchtlinge hinzugefügt. “Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel